وذكرت مصادر طبية فلسطينية في شمال قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فيما تتواجد دبابات الجيش الإسرائيلية على البوابات وتطلق قذائفها عليها وداخل الساحة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش إن "الوضع كارثي في شمال قطاع غزة وخاصة داخل المستشفى حيث يتواجد أكثر من 40 مريضا وعدد من الطواقم الطبية".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يمنع التحرك داخل المستشفى مما يمنع العاملين فيها من تشغيل المولدات وهذا ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي ويعرض حياة المرضى والعاملين في المستشفى لخطر الموت".

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 11 شخصا على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة، مضيفة أنه لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

ماذا يحدث في جباليا؟

وفي السياق، يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لمخيم جباليا شمال القطاع ويشدد من حصاره لآلاف العائلات الفلسطينية في منازلها وسط تكثيف من غاراته الجوية والبرية.

وقال البرش: "بسبب القصف الإسرائيلي المستمر قتل أكثر من 450 فلسطينيا حتى هذه اللحظة منذ بدء العملية العسكرية كان آخرها مقتل 33 فلسطينيا الجمعة".

وأضاف البرش: "هناك العشرات من الجثث في الطرقات والشوارع والمنازل في جباليا لا يمكن لأي من الطواقم الطبية أو الدفاع المدني في الوصول إليهم".

ويضيف: "الفلسطينيون في شمال قطاع غزة يتعرضون للإبادة الممنهجة".