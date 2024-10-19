ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن انفجارات دوت في قيسارية وحيفا والكرمل بعد اختراق 3 مسيرات أطلقت من لبنان مناطق غليلوت وقيسارية والجليل الغربي وخليج حيفا.
وأصيب مبنى في قيسارية دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.
من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيسارية.
وأضافت أن "المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو".
وفي هذا السياق، قال محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية:
- مصدر إسرائيلي أكد أن المستهدف من هذه المسيرة هو الفيلا الخاصة بنتنياهو في قيسارية.
- من غير الواضح مدى الضرر الذي لحق في هذا المبنى ومحيطه.
- الشرطة الإسرائيلية أغلقت الموقع تماما وكل الطرق المؤدية للفيلا.
- الصور تظهر وجود كبير لقوات الأمن الإسرائيلية وسيارات الإسعاف.
- لغاية الآن مكتب نتنياهو يرفض التعليق حول مكان تواجد نتنياهو لأسباب أمنية وهذا طبيعي في هذه اللحظات.
- في أغلب الأحيان يقضي نتنياهو وعائلته نهاية الأسبوع في هذه الفيلا، هذا ما اعتادته العائلة.
- لكن في الفترة الأخيرة يقضي الكثير من نهايات الأسبوع في فيلا بمدينة القدس تابعة لأحد أصدقائه، بسبب وجود ملجأ لأحد المليارديرات من أصدقاء نتنياهو.
- نتنياهو يملك أكثر من منزل في القدس.