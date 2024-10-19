وقال خامنئي في بيان: "لا ريب في أن فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع مقتل شخصيات بارزة".

ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل وجعلت من دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ ثورة 1979.

وأضاف خامنئي أن "يحيى السنوار كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد ضد إسرائيل. صمدَ بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعة بحكمة وشجاعة".

وتتهم إسرائيل يحيى السنوار، الذي بقي لفترة طويلة في الظل قبل أن يتولى رئاسة حماس هذا الصيف، بأنه مهندس الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

وعشية تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في أغسطس في أعقاب اغتيال سلفه اسماعيل هنية في طهران في نهاية يوليو في ضربة نسبت إلى إسرائيل، نشر المرشد الإيراني على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى عام 2011.

وكان يحيى السنوار في ذلك الوقت عضوا في وفد لحركة حماس بقيادة هنية إلى طهران.