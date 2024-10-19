ووفق التقرير فقد ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2418 قتيلا، فيما بلغ تعداد إجمالي الإصابات 11336.

وذكر التقرير أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 69 آخرون في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 87 غارة جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة خلال نفس الفترة، تركزت معظمها في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أن حزب الله أطلق نحو 75 قذيفة من لبنان على شمال إسرائيل وتم اعتراض مسيرتين من لبنان قبل عبورهما إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 60 من مقاتلي حزب الله قتلوا في غارات جوية ومواجهات من مناطق قريبة خلال الـ24 ساعة الماضية.