وقال الجيش في بيان: "قبل مدة قصيرة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها يقترب من جهة سوريا قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد المرصد السوري أن الطائرة المسيّرة أطلقتها ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من إيران، وقد عبرت الأراضي السورية قادمة من العراق.

وتعلن ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم مجموعة من الفصائل الموالية لإيران، بشكل منتظم إطلاق طائرات مسيّرة تستهدف إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أيضا، اعتراض قذائف أطلقت من لبنان.

وأفاد الجيش في بيان بأنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار في الساعة 23:46 بمنطقة الجليل الأعلى، تم تحديد حوالي 20 قذيفة قادمة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وتم اعتراض بعض المقذوفات وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وتخوض إسرائيل حربا على جبهتين، الأولى على حدودها الشمالية مع حزب الله في لبنان، والثانية مع حركة حماس في قطاع غزة، وتواجه هجمات من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن.