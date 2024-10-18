وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن عدد المصابين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 99546 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 62 جثمانا و300 إصابة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه الحصيلة تعد غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن ثلاثة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت "وفا" أن 3 مواطنين في قصف للاحتلال على منطقة الفاخورة وسط مخيم جباليا، كما أصيب 13 مواطنا في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة تل الزعتر.

ولليوم الرابع عشر، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف مواطن، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع، بحسب ما ذكرت "وفا".