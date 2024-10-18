وقال الحية في كلمة متلفزة إن "مقتل السنوار سيزيد قوة حركة حماس". وأضاف: "نتمسك بخروج القوات الإسرائيلية من غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين".

وأوضح أن وأوضح الحية أن "الرهائن الإسرائيليين في غزة لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية".



وتابع: "ماضون في مسيرتنا حتى إقامة الدولة الفلسطينية".

وفي وقت سابق من الخميس، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت السنوار في عملية بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.





