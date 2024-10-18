وذكر المتحدث باسم المكتب ينس لايركه للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتاكة تشبه الحرب في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس".

وأضاف أن 9 أشخاص، من بينهم طفل، قُتلوا في الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر.

وذكر أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم القتلى بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية برصاص إسرائيلي خلال قطفها الزيتون قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للوزارة "استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن ابو سلامة (57 عاما) برصاص الاحتلال في قرية فقوعة".

وقال الجيش الاسرائيلي إنه يبحث في تفاصيل الحادثة، في رده على سؤال لوكالة فرانس.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في وتيرة العنف منذ فترة طويلة، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وبمقتل الفلسطينية يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي إلى 739، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.