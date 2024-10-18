فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عددا من المواطنين، معظمهم أطفال، وأصيب آخرون، قتلوا فجر اليوم الجمعة إثر استهداف القوات الإسرائيلية عدة مناطق في مدينة غزة.

ووفقا لوفا، فقد أكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال قتلى أطفال بعد قصف صاروخي إسرائيلي لمنزل في شارع النصر شمال غربي مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وأفاد المسعفون بانتشال جثتين من عائلتي شحادة وحسب الله، من منطقة واد العرايس شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بعد استهدافهما برصاص الجيش الإسرائيلي، وتم نقلهما إلى مستشفى المعمداني.

وأشاروا إلى إصابة عدد من المواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحسيني قرب مفرق ابو مازن بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما قتل الطفل عبد الرحمن الدلو (12 عاما) متأثرا بحروق شديدة أصيب بها، ليلحق بأمه وأخيه شعبان اللذان استشهدا حرقا في قصف مشفى الاقصى قبل 4 أيام.

وقصف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من القتلى، بينهم أطفال، وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القديري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في السياق ذاته، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.