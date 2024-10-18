وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديين إسرائيليين تعرضا لهجوم إطلاق نار قرب البحر الميت، مشيرة إلى أن هناك إسرائيليين أصيبا بالهجوم.

وفقًا للتقارير، فقد "تم تحييد مسلحين اثنين".

وجاء في بيان أولي صادر عن الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، أن قواته "رصدت عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوبي البحر الميت".

وأضاف البيان "لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة، وأنه ستنشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن هناك مخاوف أمنية من أن يكون هناك المزيد من المسلحين جنوبي البحر الميت، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يجري عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة للبحث عن مسلح فر من مكان الهجوم.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "بعد التقرير الأولي، تم القضاء على إرهابيين اثنين عبرا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية، جنوب البحر الميت".

وأضاف "تم إرسال قوات إضافية لتعزيز المنطقة وتجري عمليات بحث برية وجوية عن إرهابي آخر من المحتمل أنه فر من مكان الحادث".

وقال "يُطلب من الجمهور اتباع تعليمات قوات الأمن الإسرائيلية".