وقال حزب الله، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي استقدم 5 فرق عسكرية تضم أكثر من 70 ألف جندي وضابط، ومئات الدبابات والآليات العسكرية.

وفي بيانه، قال حزب الله حول المواجهات البرية، بين مقاتلي الحزب والجيش الإسرائيلي الذي حاول التوغل في القرى والبلدات الحدودية، إنه تمكن من صد الهجمات واستدرج القوات الإسرائيلية إلى بعض الكمائن، خصوصا في بلدتي القوزح ورب ثلاثين، حيث قتل 9 جنود إسرائيليين وسقط 150 جريحا من عناصر الجيش.

كما تطرق البيان إلى عمليات القصف المتبادلة عبر الحدود، مشيرا إلى أنه استخدم مختلف أنواع الصواريخ، ومنها بعض الصواريخ الدقيقة، التي تم استخدامها للمرة الأولى.

كذلك أشار بيان الحزب إلى أنه استخدم مختلف أنواع المسيرات، ومنها المسيرات الانقضاضية، ومسيرات الاستطلاع.

خسائر الجيش الإسرائيلي

قال حزب الله، فيما يتعلق بخسائر القوات الإسرائيلية، إن عناصره رصدوا:

مقتل حوالي 55 جنديا وضابطا إسرائيليا، وأكثر من 500 جريح.

تدمير 20 دبابة ميركافا، و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند.

إسقاط مسيّرتين من نوع "هرمز 450".

وأخيرا، قال حزب الله في البيان إنه سينتقل إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع القوات الإسرائيلية، موضحا إلى أنه سيتحدث عن مجريات وأحداث الأيام القادمة.