وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به بقذيفة دبابة، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.

وحسب الصورة التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.

وظهر في فيديو صورته هذه المسيرة وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.

ومن المتوقع أن ينشر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بعضا من اللقطات التي التقطتها كاميرا الدرون.