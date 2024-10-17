وتجمع العشرات من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للاحتفال، كما ظهرت مواكب سيارات تجوب الشوارع رافعة الأعلام الإسرئيلية، بعد التأكد من مقتل السنوار في جنوب قطاع غزة.

ويعتبر يحيى السنوار، المسؤول الأول عن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي جلب حربا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها قرابة 43 ألف فلسطيني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.