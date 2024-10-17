أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج عدد من الإسرائيليين للاحتفال بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.
وتجمع العشرات من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للاحتفال، كما ظهرت مواكب سيارات تجوب الشوارع رافعة الأعلام الإسرئيلية، بعد التأكد من مقتل السنوار في جنوب قطاع غزة.
ويعتبر يحيى السنوار، المسؤول الأول عن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي جلب حربا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها قرابة 43 ألف فلسطيني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عامًا كامل قضت يوم أمس قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الارهابي المدعو يحيي السنوار زعيم حماس الارهابية".
وأضاف "كان المدعو السنوار دبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزرة المروعة في السابع من أكتوبر. لقد قاد السنوار منظمة حماس الإرهابية وروّج لإيديولوجيتها الدموية قبل الحرب وخلالها. كما كان مسؤولًا عن قتل واختطاف الكثير من الإسرائيليين".