وأضاف نتنياهو الذي تحدث في كلمة متلفزة: "حماس لن تحكم قطاع غزة وهذه فرصة لشعب غزة لتحرير أنفسهم من استبداد حماس".

وتابع أن "هذا اليوم هو اليوم الذي يلي حماس". مؤكدا أن "الحرب لم تنته بعد".

وقال نتنياهو: "اليوم أثبتنا ما يحدث لمن يقاتلنا والحرب لم تنته وتكلفنا أثمانا باهظة".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المنطقة لديها فرصة لتحقيق السلام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كامل قضت يوم أمس قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم حماس الإرهابية".

وأضاف وكان المدعو السنوار دبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزرة المروعة في السابع من أكتوبر. لقد قاد السنوار منظمة حماس الإرهابية وروّج لإيديولوجيتها الدموية قبل الحرب وخلالها. كما كان مسؤولًا عن قتل واختطاف الكثير من الإسرائيليين".