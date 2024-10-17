ورافق هاليفي ورونين قائد المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة. وقال هاليفي:"هذه مهنيتهم وهذا إصراركم - بعد سنة أغلقنا الحساب مع السنوار".

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه قتل يحيى السنوار قائد حركة حماس في عملية بجنوب قطاع غزة أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكيد على أنه تم تصفية يحيى السنوار".