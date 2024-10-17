وأضاف كاتس في رسالة وجهها إلى عدد من وزراء الخارجية عبر العالم، أن "مقتل السنوار انتصار للعالم ضد محور الشر بقيادة إيران".

وتابع أن: "القاتل الرئيسي يحيى السنوار، المسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

واعتبر وزير الخارجية الإسرئيلي، أن قتل السنوار يساعد في إمكانية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال إن القضاء على السنوار "يخلق إمكانية للإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة – من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية".

وأعلن الجيش الإسرئيلي والشاباك مقتل يحيي السنوار، أمس الأربعاء، في جنوب قطاع غزة.

وكشف الجيش في بيان أنه "تم القضاء على السنوار بعد سنة اختبئ فيها في قلب السكان المدنيين في المخابئ فوق وتحت الأرض وفي أنفاق حماس في قطاع غزة".