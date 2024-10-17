قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن على إسرائيل اغتنام فرصة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، للتحرك بشأن المختطفين الإسرائيليين.