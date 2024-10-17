وأوضحت أنه من المنتظر أن يبدأ تشغيل المنظومة في الأيام المقبلة، وكذلك عند وصول القوات التي توكل إليها مهمة تشغيل هذا النوع من المنظومات.

ومن المتوقع أن يؤدي نشر منظومة "ثاد" إلى وجود نحو 100 جندي أمريكي في إسرائيل لتشغيلها، مما يجعلهم في مواجهة مباشرة لأي تهديدات قد تتعرض لها إسرائيل من الهجمات الإيرانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي "ثاد" في المنطقة، حيث سبق أن وجه الرئيس الأميركي الجيش بنشرها في الشرق الأوسط العام الماضي بعد هجمات 7 أكتوبر للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

كما سبق للولايات المتحدة أن نشرت منظومة "ثاد" في إسرائيل عام 2019 للتدريب وتدريبات دفاع جوي متكاملة.

ومنظومة "ثاد" (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها، وهي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية) ، وتعتبر جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية.