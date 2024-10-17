وحذر السيسي من أن الحرب الإقليمية قد تترك "تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات دول المنطقة".

وأكد السيسي لوزير خارجية إيران عباس عراقجي ضرورة تكثيف جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ذكر أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة.

وأشار إلى أن السيسي أكد على الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.

من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيداً بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.