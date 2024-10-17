وقال بوريل للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس "تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر واحد.. مهلة شهر واحد بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم. إنه عدد كبير جدا".

ووصف بوريل الوضع في غزة بأنه "كارثي"، وفقا لرويترز.

وكانت الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل، عبر رسالة من مسؤولين أميركيين، في وقت سابق بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وفي الرسالة الأميركية، دعت واشنطن إسرائيل إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير في غضون 30 يوما.

وحذرت من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن هناك مخاطر من انتهاك قوانين المساعدات العسكرية الأميركية، مما قد يعرض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل للخطر، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية تأكيدا لما أشارت إليه تقارير إعلامية سابقة.

من جهة أخرى، عبر بوريل عن أمله بأن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بشدة بالهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال بوريل إن 20 في المئة؜ من سكان لبنان أرغموا على النزوح عن ديارهم، مشيرا إلى أن من بينهم نحو 400 ألف طفل.