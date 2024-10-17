وأشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين 100 الآلاف من الذين نزحوا منذ صعدت إسرائيل حملتها العسكرية الجوية ضد حزب الله وبدأت عمليات برية في جنوب لبنان.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر: "في حال وصلت فاشية الكوليرا.. إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعا".

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل "تدهور حالة المياه والنظافة" بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

ورغم أنه جرى تطعيم النازحين في شمال لبنان مؤخرا، حذر أبو بكر من أن مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود.

أول حالة إصابة بالكويلرا

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن التثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وتجفاف.

وأضافت الوزارة، أن المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان ولا يوجد تاريخ سفر عندها.

وشهد لبنان أول تفش للكوليرا خلال 30 عاما بين عامي 2022 و2023، وخاصة في شمال البلاد.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.

وكان عدد النازحين قد بدأ بالارتفاع حتى ما قبل التصعيد الشهر الماضي، حيث كان حزب الله يتبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.