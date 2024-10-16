وقال الحزب في بيان إن مقاتليه يخوضون "اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو"، مضيفا أنه "ما زالت الاشتباكات مستمرة".

كما أوضح أنه "استهدف قوة إسرائيلية بين بلدتي العديسة ومركبا جنوبي لبنان بالصواريخ. وفي مسكفعام شمالي إسرائيل".

وأعلن حزب الله أيضا قصف مدينة صفد في شمال إسرائيل بالصواريخ، وذلك للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وقال إن مقاتليه قصفوا "مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية"، وذلك "دفاعا عن لبنان وشعبه" بعدما كان أعلن عن قصفها مساء الثلاثاء وبعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الفرقة 98 تواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم ضرب ما يزيد على 140 هدفا لحزب الله.

وأضاف الجيش في بيان أن الفرقة 98 تواصل القيام بأنشطة عملياتية محدودة ومحلية وموجهة في جنوب لبنان ضد أهداف حزب الله و"البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

وكشف أنه تم ضرب أكثر من 140 هدفا لحزب الله من الجو، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة ومنصات الإطلاق الموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.