وأصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين رشاد رئيسا للمخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل.

وقرر الرئيس السيسي تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وذكرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية أن رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة إلى أنتمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.

وتضطلع المخابرات العامة المصرية بدور رئيسي في جهود الوساطة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.