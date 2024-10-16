وقالت فون دير لايين خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل: " نريد وقفا لإطلاق النار في غزة ولبنان".

وأضافت المفوضية الأوروبية: "نحتاج لبذل كل جهد لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

من جانب آخر، أكدت فون دير لايين أن دول الخليج تقوم بدور كبير في دعم تنوع مصادر الطاقة.

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الثلاثاء "نتشارك المخاوف نفسها فيما يتعلق بالسلام والأمن في كل أنحاء المنطقة".

ويرتقب أن يبحث الزعماء الخليجيون مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي خلال هذه القمة، في سبل تجنب "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، حسبما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.