وأكد نصير زادة وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن المنظومة ليست جديدة ولا تمثل تهديدا كبيرا لقدرات إيران العسكرية.

وأضاف: "نحن نقيم الوضع، ولن نواجه مشكلة مع نشر هذه المنظومة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت، الأحد الماضي، عن نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك في ضوء التوترات المتصاعدة مع إيران بعد هجمات بالصواريخ الباليستية على إسرائيل.

ومن المتوقع أن يؤدي نشر منظومة "ثاد" إلى وجود نحو 100 جندي أمريكي في إسرائيل لتشغيلها، مما يجعلهم في مواجهة مباشرة لأي تهديدات قد تتعرض لها إسرائيل من الهجمات الإيرانية.

وكانت إيران قد أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في أوائل أكتوبر، ردا على مقتل قادة من حزب الله وحماس في بيروت وطهران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إيران سترد بحزم إذا استهدفتها إسرائيل.

وتتوعد إسرائيل إيران، بالرد على هجوم طهران الصاروخي وبشن هجوم"فتاك ودقيق ومفاجئ".