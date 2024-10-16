وقالت الوزارة في بيان إن "غارة إسرائيلية على مبنى بلدية النبطية واتحاد بلدياتها بجنوب لبنان أدت في حصيلة نهائية إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 52 آخرين".

وقد أدان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية في النبطية ومحيطه والتي أدت إلى "استشهاد رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفين مدنيين، وكذلك إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وجرح آخرين، وإصابة مواطنين أبرياء".

وقال مولوي إن "استهداف مبنى البلدية حصل أثناء تنسيق أعمال الإغاثة وتجهيز المساعدات لتوزيعها على الأهالي المتواجدين في مدن وقرى المنطقة والصامدين في وجه ما يتعرضون له من حرب عليهم وعلى لبنان".

الدعوة لحماية المدنيين

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، الأربعاء إنه يتعين "حماية المدنيين في جميع الأوقات"، على خلفية الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية.

وأفادت في بيان تعليقا على الهجوم بأن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت "يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات كافة"، معتبرة أنه "حان الوقت لأن توقف الأطراف المعنية كافة إطلاق النار فورا وتفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية" بعد مرور أكثر من عام على بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.