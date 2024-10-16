وأضاف فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في برلين "لن أخفي حقيقة أننا قد نصل إلى نقطة لن نتمكن فيها من العمل بعدها".

وتابع "نقترب جدا من نقطة الانهيار المحتملة. متى ستكون؟ لا أعرف. لكننا قريبون جدا من ذلك".

وشدد لازاريني على أنه مع اقتراب فصل الشتاء من المرجح أن يواجه سكان غزة المجاعة وسوء التغذية الحاد.

وقال مفوض عام الأونروا إن الضفة الغربية تشهد حربا صامتة منذ 7 أكتوبر 2023 وأسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص.

وأشار إلى أن جميع الدول استأنفت مساهماتها للوكالة باستثناء دولة واحدة.