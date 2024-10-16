أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية، جنوبي البلاد، والتي قال إنها استهدفت "قصدا اجتماعا للمجلس البلدي".
وقال ميقاتي في بيان إنه يدين "العدوان الإسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي".
وأضاف :"أن هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".
وقالت محافظة النبطية، هويدا الترك، إن إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان، فيما تحدثت تقارير عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة استهدفت مبنى بلدية النبطية.
وأوضحت أن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".
وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها قتلوا إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية.