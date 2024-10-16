وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان المستمر على قطاع غزّة، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و140 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق اليوم الأربعاء بأنه وفق حصيلة جديدة لضحايا غارة إسرائيلية على بيت يؤوي نازحين من جباليا بحي النصر غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 13 قتيلا.