وقالت محافظة النبطية هويدا الترك إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فقد سقط 5 قتلى في الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها.

وكشفت تقارير إلى أن رئيس بلدية النبطية قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة.

ونقلت مراسلتنا عن تقارير أن عددا كبيرا من الموجودين في بلدية النبطية، بينهم متطوعون في مجال الإغاثة، قتلوا جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى.

وقالت مراسلتنا إن الجيش الإسرائيلي شن 6 غارات على كفرتبنيت والنبطية الفوقا في جنوبي لبنان، مشيرة إلى غارات أخرى استهدفت بلدات الطيبة ومركبا، ومثلث عيتا الشعب وراميا وقوزح.

وجاءت هذه الغارات في الجنوب اللبناني، عقب غارات أخرى استهدفت بيروت صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى من 6 أيام، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية لبنانية. ولم يتضح بعد عدد الضحايا.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد فقط من تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، بأن الإدارة الأميركية قدمت له بعض التطمينات بأن إسرائيل ستخفف من ضرباتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أصولا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تحظى الجماعة المسلحة بوجود قوي، ولكنها أيضا منطقة سكنية وتجارية مزدحمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مستودع أسلحة يقع تحت مبنى سكني في الهجوم الذي شنه اليوم الأربعاء.