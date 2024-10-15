وقالت الوزارة في بيان إن "الحصيلة الإجمالية ليوم أمس: 41 قتيلا وإصابة 124 بجروح"، من بينهم 21 قتيلا في شمال لبنان.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في لبنان إلى 1356 منذ أن كثّفت إسرائيل القصف على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر.

وينصب تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان حتى الآن على سهل البقاع في الشرق والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى الجنوب.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على إسرائيل دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة.