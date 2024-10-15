وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "ولي العهد وصل إلى القاهرة وكان في مقدمة مستقبليه رئيس جمهورية مصر العربية".

وأكد الديوان الملكي السعودي في وقت سابق الثلاثاء، أنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين غادر ولي العهد متوجها إلى جمهورية مصر العربية حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ومن المتوقع أن يناقش الأمير محمد بن سلمان في محادثاته مع السيسي العلاقات الثنائية مع التركيز على التجارة والاستثمار، إلى جانب الشؤون الإقليمية بما في ذلك أزمتي لبنان وغزة، بحسب مصادر دبلوماسية.