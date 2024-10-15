وأوضحت الوزارة في بيان أن "مكونات نظام ثاد الصاروخي بدأت بالوصول إلى إسرائيل الإثنين وسيكون النظام جاهزا للعمل بكامل طاقته في المستقبل القريب".

وأضافت :"14 أكتوبر، وصل فريق متقدم من أفراد الجيش الأميركي والمكونات الأولية اللازمة لتشغيل بطارية نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة (ثاد) إلى إسرائيل".

وتابع البيان: "على مدار الأيام المقبلة، سيستمر وصول أفراد عسكريين أميركيين إضافيين ومكونات بطارية نظام ثاد إلى إسرائيل".

وأردفت: "ستكون البطارية قادرة على العمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب، ولكن لأسباب أمنية تتعلق بالعمليات، لن نناقش الجداول الزمنية".

ولفتت إلى أن "نشر بطارية نظام ثاد في إسرائيل يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأميركيين في إسرائيل من أي هجمات صاروخية باليستية من قبل إيران".