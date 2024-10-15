وأضاف خلال جلسة مع نظيره التركي هاكان فيدان بعنوان الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين ضمن مؤتمر “مستقبل فلسطين” الذي تنظمه تركيا إن "كل المؤشرات تدل على أن إسرائيل تهدف لإفراغ شمال قطاع غزة من سكانه".

وتابع: "مستمرون في العمل على تحقيق وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية".

وشدد على أن أولوية الأردن "هي وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى عزة".

وتابع أن "العالم كله مؤمن بحل الدولتين إلا إسرائيل".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي أن "الوقف الفوري لإطلاق النار وحل الدولتين هما الضامن للسلام في المنطقة".

يشار إلى أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قال إن الجيش الإسرائيلي يبدو أنه "يعزل شمال غزة تماما عن بقية القطاع".

وقال أدريان زيمرمان رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في بيان: "مع استمرار الأعمال القتالية المكثفة وأوامر الإخلاء في شمال غزة، تشعر الأسر بخوف لا يمكن تصوره وتفقد أحباءها وتواجه حالة من الاضطراب والإرهاق".

وأضاف :"يجب أن يكون بمقدور الناس الفرار بأمان دون مواجهة مزيد من الخطر".

وتابع: "كثيرون منهم مرضى ومعاقون لا يستطيعون المغادرة ويلزم حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لضمان عدم تعرضهم لأذى. لكل شخص نازح الحق في العودة إلى دياره بأمان".