يأتي ذلك بالتزامن مع كشف صحيفة "واشنطن بوست" أن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أن إسرائيل ستهاجم البنية التحتية العسكرية في إيران وليس المنشآتِ النوويةَ أو النفطية.

وفي هذا السياق، قال المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" موفق حرب:

السؤال هو ماذا تريد إسرائيل من الرد، فإذا كان الرد عقاب لإيران وردعها فهذا شيء، وإذا كان الرد لتركيع النظام الإيراني فهذا شيء آخر.