وقال الحزب في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء 15-10-2024 بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، على أن قوات بلاده ستواصل ضرب حزب الله في بيروت وجميع أنحاء لبنان.

وجاء حديث نتنياهو خلال زيارته قاعدة غولاني، التي قصفتها طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله، مساء الأحد.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات الحزب من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة، وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.