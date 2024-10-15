وقال مستشفى أسوتا أسدود في بيان: "نُقل مصابان جراء حادثة إطلاق النار على الطريق رقم 4 إلى المستشفى، وتوفي أحدهما أثناء نقله إلى المستشفى".

وذكرت الشرطة أن عناصرها وصلوا إلى موقع إطلاق النار قرب تقاطع "يفنه جنوب" على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب تل أبيب.

وقالت الشرطة في بيان إن "التحقيق ما زال جاريا للوقوف على ملابسات الحادث ولم يتم بعد التحقق من الدافع".

يأتي إطلاق النار بعد أيام على مقتل شخص وإصابة 5 بجروح في عملية طعن وقعت في أربعة مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء قبل أن يتم "تحييد" المهاجم.

وأشادت حركة حماس لاحقا بالهجوم واصفة إياه بأنه "عملية طعن بطولية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل خمسة إسرائيليين ويوناني وجورجي في تل أبيب في هجوم شن بأسلحة آلية وبسلاح أبيض تبناه الجناح المسلح لحركة حماس.