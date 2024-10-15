وقال مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، إن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى في ريف منبج.

وأضاف أن القصف استهدف قرية عرب حسن الآهلة بالسكان شمال غربي منبج، حيث قصفت القرية بـ 17 قذيفة هاون ومدفعية و10 صواريخ غراد.

وطال القصف نقطة تمركز لقوات الجيش السوري، التي تتواجد في المنطقة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين قسد وتركيا.