وأعلن ممثلون عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن اليوم "تبدأ الأمم المتحدة وشركاؤها توزيع السلسلة الثانية من اللقاحات ضد الشلل على أطفال المنطقة الوسطى من قطاع غزة".

ووصفت الأونروا هذه الجولة الثانية من التطعيم بأنها أساسية، مشيرة إلى تعبئة أكثر من ألف عامل إنساني من أجل ذلك.

وعلى طريقة التلقيح السابق في سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن هدنات إنسانية تسمح بتلقيح نحو 590 ألف طفل تصل أعمارهم إلى عشر سنوات.

ومع رصد إصابة بشلل الأطفال هي الأولى في قطاع غزة منذ 25 عاما، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة النطاق في الأول من سبتمبر للقضاء على خطر انتشار الوباء.

وتلقى أكثر من 560 ألف طفل دون العاشرة الجرعة الأولى خلال مرحلة أولى من التطعيم.

وأوضح موظف في وزارة الصحة في قطاع غزة لوكالة فرانس برس أن هذه الحملة الثانية تهدف إلى توزيع الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف أن "هناك إقبالا كبيرا، الناس مقتنعون بأهمية اللقاح".