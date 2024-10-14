وجاء حديث نتنياهو خلال زيارته قاعدة غولاني، التي قصفتها طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله، مساء الأحد.

وقال نتنياهو: "أنا هنا في قاعدة الجولاني التي قصفت بالأمس بطائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية القاتلة. تسمع صوت الطلقات في الخلفية، جنود الجولاني هم الذين يواصلون التدريب استعدادا للحملة القادمة".

وأضاف: "نحن نخوض حملة شرسة ضد محور الشر الإيراني الذي يريد قمر تدميرنا. لن ينجحوا.. نحن نواصل القتال. إننا ندفع ثمنا مؤلما، ولكن لدينا إنجازات هائلة، وسنواصل تحقيقها".

وتابع: "أريد أن أوضح الأمر: سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان - وفي بيروت أيضا. كل ذلك وفقا لاعتبارات تشغيلية. وقد أثبتنا ذلك في الآونة الأخيرة، وسنواصل إثبات ذلك في الأيام المقبلة أيضا".

وختم كلمته بالقول: "الشيء الأهم هو الروح.. الروح التي أراها هنا؛ الروح القوية للجنود والمسعفين. المحاربون الذين يفهمون أنهم يقاتلون من أجل أبدية إسرائيل. وبعون الله، سنقاتل معا وسننتصر معا".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة آخرين جراء هجوم حزب الله على قاعدة غولاني.