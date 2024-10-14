وأفاد بيان للجيش "قبل قليل اعترض سلاح الجو مُسيرتين كانتا في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا. تم اعتراض المسيرتين قبل اختراقهما إلى داخل أجواء إسرائيل".

من جهة أخرى، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها هاجمت فجر الإثنين "هدفا حيويا في غور الأردن ... بواسطة الطيران المسير"، قبل أن تعلن لاحقا عن تنفيذ هجوم ثان.

وأعلنت هذه الفصائل المدعومة من إيران مرارا في الأشهر الأخيرة شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة. ودعت مؤخرا إلى تكثيف هذه الهجمات.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر حزب الله في لبنان حيث قُتل أكثر من 1300 شخص ونزح نحو مليون منذ أواخر سبتمبر، بحسب مسؤولين لبنانيين.

وتخوض إسرائيل حربا على جبهتين، واحدة على حدودها الشمالية مع حزب الله في لبنان، والأخرى مع حركة حماس في قطاع غزة، وتواجه هجمات من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق واليمن.

ونادرا ما تعلّق السلطات الإسرائيلية على ضربات بعينها في سوريا، لكنها أكّدت مرارا أنّها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في جارتها الشمالية.

ومنذ بدء غاراتها المكثفة في لبنان في 23 سبتمبر، شددت إسرائيل على أنها ستعمل على الحؤول دون نقل حزب الله لـ"وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.