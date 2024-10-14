وقال مكتب الوزير في بيان إن غالانت تحدث إلى أوستن خلال الليل و"شدد على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم القيام به ضد حزب الله".

كما ذكر غالانت، في مقطع فيديو: "هذا حدث صعب، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيه وسيستوعب الدروس بسرعة".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، زار قاعدة غولاني التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال هاليفي: "نحن في حالة حرب والهجوم على قاعدة تدريب أمر خطير ونتائجه مؤلمة، لقد تصرفتم بشكل صحيح في علاج وإخلاء الجرحى والضحايا".

وأضاف: "نواصل القتال والتدريب للمعارك القادمة".

وأعلن حزب الله في بيان أنه "في عملية نوعية ومركبّة، أطلقت القوة الصاروخية في الحزب، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في أسرابا من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا".

وأضاف البيان: "تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة (غولاني) في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".

والأحد، تعهد غالانت بمنع حزب الله من العودة إلى مواقعه القتالية على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى بعد انسحاب جيش الدولة العبرية من المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال تفقده مركز مراقبة يطل على جنوب لبنان: "حتى عندما سيحسب الجيش قواته لن نسمح لإرهابيي حزب الله بالعودة إلى هذه المناطق".