وقال الجيش في بيان: "نشاطات حزب الله تجبرنا على العمل ضده، الجيش الإسرائيلي لا يريد المساس بكم ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا".

وأضاف: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر، أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

وتابع البيان: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي، انقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".

وأكمل: "انتبهوا، ممنوع عليكم التوجه جنوبا، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر، سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".