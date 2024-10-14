دعا الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سكان نحو 25 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها فورا باتجاه شمال نهر الأولي.
وقال الجيش في بيان: "نشاطات حزب الله تجبرنا على العمل ضده، الجيش الإسرائيلي لا يريد المساس بكم ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا".
وأضاف: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر، أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".
وتابع البيان: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي، انقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".
وأكمل: "انتبهوا، ممنوع عليكم التوجه جنوبا، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر، سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".