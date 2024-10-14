وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه أطلقوا صواريخ "على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا"، وذلك "ردا على "الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، بينما سمع صحفيون في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب عسكرية أصابتها مسيّرة أطلقها حزب الله الأحد وقتل فيها أربعة جنود.

وقال الجيش في بيان: "متابعة لإطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق شارون، والمنشية، ووادي عارة، تمّ رصد إطلاق بعض المقذوفات من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا "اعتراضها جميعها بنجاح".

وكان حزب الله أفاد، في وقت سابق، بأنه نفّذ ضربة صاروخية "نوعية" على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل، غداة هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب أسفر عن مقتل 4 جنود على الأقل.

وقال الجيش إن هجوما بطائرات مسيرة شنته جماعة حزب الله اللبنانية على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا في شمال إسرائيل أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح بالغة.