وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه أطلقوا "صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجوما بطائرات مسيرة شنته جماعة حزب الله اللبنانية على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا في شمال إسرائيل أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرين بجروح بالغة.

وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاعدة غولاني التي تعرضت للهجوم.

وقال هاليفي: "نحن في حالة حرب والهجوم على قاعدة تدريب أمر خطير ونتائجه مؤلمة، لقد تصرفتم بشكل صحيح في علاج وإخلاء الجرحى والضحايا".

وأضاف: "نواصل القتال والتدريب للمعارك القادمة".