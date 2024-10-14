وبحسب الصحيفة رفع الجيش الإسرائيلي رتبة الضباط المسموح لهم بالموافقة على استخدام قذائف الهاون وغيرها من الأسلحة في ظل تناقص مخزونات الذخيرة.

ووفقا للمصادر، فإن الجيش يتبنى الآن "اقتصادا صارما في الأسلحة".

وأضافت المصادر أن هذه السياسة تهدف إلى تمكين القيادة العليا من تحديد أولويات استخدام الأسلحة وفقا لأهداف قواتها، وهي المسؤولية التي كانت من نصيب الرتب الدنيا من القيادة.

في الآونة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة وألمانيا وكندا عن فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي ضوء ذلك، أعرب مسؤولون أمنيون عن قلقهم إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأخير زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمسؤولين كبار، من المتوقع أن تتناول الاجتماعات المخطط لها لغالانت مع وزير الدفاع لويد أوستن وشخصيات أخرى رفيعة المستوى في واشنطن ليس فقط الضربة على إيران ولكن أيضا احتياجات إسرائيل من الأسلحة.

تقول المصادر إن المؤسسة الدفاعية قلقة بشكل عام بشأن إمدادات الأسلحة الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، بما في ذلك بشأن شن هجوم على إيران.

وتم تنسيق زيارة غالانت على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، لكن وزير الدفاع كان ينوي أيضًا مناقشة الصراع في لبنان وغزة واحتياجات إسرائيل من الأسلحة مع استمرار القتال.