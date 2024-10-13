وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال جرى بين نتنياهو وبايدن".

من جانبها أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل لم تهاجم بيروت منذ 3 أيام، وذلك عقب طلب الرئيس الأميركي خفض الهجمات في المنطقة، في محاثته مع نتنياهو الأربعاء. وأضافت أنه "تم وقف الهجمات بتوجيه من المستوى السياسي".

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.