وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 67 شخصا أصيب جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا، 4 مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد فشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في رصد الطائرة المسيرة.

وأفاد محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز نيوز عربية"، نضال كناعنة بأن كل المصابين هم من عناصر الجيش الإسرائيلي، حيث سقطت المسيرة في قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأوضح أن المسيرة انفجرت في معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي، من دون سماع صافرات الإنذار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت عن شاهد عيان قوله: "كان هناك دوي جنوني".

وهرعت نحو 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحدث جنوب حيفا، على ما أفادت القناة 13.

حزب الله يتبنى العملية

وتبنى حزب الله إطلاق سرب المسيرات الانقضاضية على معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، في عملية قال إنها جاءت في إطار "الرد" على غارات استهدفت بيروت ومناطق أخرى.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه نفذوا "عملية إطلاق سرب من المسيرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا".

وأضاف أن ذلك يأتي "ردا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا على أحياء النويري والبسطة" في بيروت و"باقي المناطق اللبنانية".

ويعتبر هذا هو ثاني هجوم بمسيرات يستهدف إسرائيل خلال يومين، بعد أن وقع هجوم السبت، خلال عطلة عيد الغفران اليهودي، حيث ضربت طائرة مسيرة دارا للمسنين في إحدى ضواحي تل أبيب، مما تسبب في أضرار، لكن لم تحدث أي إصابات.