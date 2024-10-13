وقالت السلطات الصحية إن ثمانية مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد فشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في رصد الطائرة المسيرة.

وأفاد محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز نيوز عربية، نضال كناعنة بأن كل المصابين هم من عناصر الجيش الإسرائيلي ، حيث سقطت المسيرة في قاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأوضح أن المسيرة انفجرت في معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي، من دون سماع صافرات الإنذار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت عن شاهد عيان قوله: "كان هناك دوي جنوني".

وهرعت نحو 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحدث جنوب حيفا، على ما أفاد القناة 13.