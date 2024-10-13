وأضاف غالانت خلال تفقده مركز مراقبة يطل على جنوب لبنان: "تمكنا من القضاء على قيادة حزب الله العليا بشكل شبه كامل".

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بمنع حزب الله من العودة إلى مواقعه القتالية على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى بعد انسحاب جيش الدولة العبرية من المنطقة.

وقال "حتى عندما سيحسب الجيش قواته لن نسمح لإرهابيي حزب الله بالعودة إلى هذه المناطق".

وأضاف في بيان مصور من الحدود الإسرائيلية اللبنانية: "لن نسمح للإرهابيين بالعودة إلى هذه الأماكن. هذا أمر حيوي لضمان سلامة سكان شمال (إسرائيل)".